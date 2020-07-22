Кокориным заинтересовался «Спартак»

Московский футбольный клуб «Спартак» хочет сделать предложение нападающему «Сочи» Александру Кокорину, пишет 22 июля Sport24.

По его данным, красно-белые в ближайшее время намерены предложить форварду выгодный контракт, пишет «Газета.ру».

Сам Кокорин пока что отказался комментировать свою позицию.

«Не могу пока ничего ответить вам», — цитирует футболиста «РИА Новости».

Зимой 2019 года нападающий перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды. Контракт 29-летнего Кокорина с клубом из Санкт-Петербурга истекает после завершения сезона-2019/20.

Накануне стало известно, что Кокорин при переходе в новый клуб рассчитывает заработать €10 млн за три сезона.

На 29-летнего нападающего также претендуют петербургский «Зенит», «Сочи», казанский «Рубин», а также московские клубы «Динамо» и «Локомотив».