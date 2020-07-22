Фигуранта дела о разбое с участием экс-сотрудников ФСБ приговорили к девяти годам колонии

Суд в Москве приговорил к девяти годам колонии первого фигуранта дела о разбое с участием экс-сотрудников ФСБ, бывшего сотрудника прокуратуры Константина Жарова. Об этом 22 июля сообщил ТАСС.

«Признать Жарова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой в составе организованной группы лиц с применением опасного для жизни и здоровья насилия и угрозой его применения, совершенный в особо крупном размере с использованием предметов, похожих на оружие»). Назначить ему наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии особого режима», — гласит приговор.

Гособвинение просило назначить Жарову девять лет колонии строгого режима, присоединив неотбытую часть наказания по предыдущему приговору. Прокурор заявил, что Жаров содействовал следствию в полном объеме, а также активно способствовал расследованию и изобличил иных участников нападения. Однако гособвинитель попросила суд учесть наличие в его действиях опасного рецидива преступления.

По версии следствия, Жаров является одним из предполагаемых организаторов разбойного нападения. Ранее он был осужден на восемь лет колонии строгого режима по аналогичному обвинению. Дело в отношении него было выведено в отдельное производство. Жаров полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Исковые требования потерпевшего он признал в полном объеме.

5 июля 2019 года сообщалось, что военный суд на месяц арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в создании преступного сообщества и организации разбойных нападений. Среди них три сотрудника спецподразделения «Альфа», два офицера управления «К» (банковский отдел) и сотрудник группы спецназначения «Вымпел». Фигурантов подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 162 УК РФ («Разбой») и ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

Предполагается, что они по поддельным дoкументaм инсценировали обыск в крeдитнoй организации. Арестованных сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к пропаже части денег, изъятых у экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко.