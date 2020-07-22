Резидент ТОСЭР «Новотроицк» будет делать нестандартное оборудование

На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новотроицк» в Оренбургской области запустят завод нестандартного технологического оборудования. Предприятие займется выпуском техники для строительства и добычи полезных ископаемых.

Как пишет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное правительство, на заводе уже работают металлургическое, прессово-термическое, инструментальное и механосборочное оборудование. Компания может изготовить любые нестандартные конструкции и выполнить заказ по готовым чертежам.

Стоимость проекта оценивается на сумму около 28 млн рублей. Новое производство обеспечит работой 33 человека. Всего же за 2019 год резиденты ТОСЭР в Оренбургской области создали 702 новых рабочих места и вложили 2,8 млрд рублей инвестиций.

Региональное правительство добилось расширения перечня кодов ОКВЭД для резидентов ТОСЭР «Новотроицк» с 19 до 31.