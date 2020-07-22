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Единственный в Липецке вантовый мост отремонтируют к середине сентября

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Власти Липецка обещают к середине сентября отремонтировать единственный в городе вантовый мост. Он соединяет улицы Доватора и Филипченко.

74-метровая пролетная конструкция однопилонного радиально-вантового типа была построена в 1996 году. С тех пор мост лишь однажды приводили в порядок. Подходы к путепроводу сильно обветшали. Асфальт почти полностью разрушен.

Как пишет GOROD48, администрация нашла средства на восстановление конструкции. Проект оценивается в 3,8 млн рублей. Деньги выделили из городского бюджета.

Ремонт начали в мае, а закончат в середине сентября. Подрядчик проводит пескоструйную очистку и грунтовку металлоконструкций на верхней пешеходной части. Работы ведутся и под мостом.

На переправе началась установка защитного слоя вант. После нанесения грунтовки стальные тросы укрепят специальным гидроизолирующим материалом.

Параллельно рабочие монтируют лестничный пролет со стороны улицы Доватора и устанавливают бордюры со стороны улицы Филипченко. Затем начнется укладка на мосту нового асфальта.

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