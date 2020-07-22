ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии, его готовили члены ИГ (деятельность организации запрещена в России. — Ред.) против сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили сообщает «РИА Новости» в среду, 22 июля, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В службе добавили, что силовики обнаружили в Чегемском районе этой республики четырех боевиков, которые открыли огонь и были ликвидированы.

«В результате разведывательно-поисковых мероприятий четверо разыскиваемых боевиков обнаружены в горно-лесистой местности Чегемского района КБР. В ходе мероприятий по задержанию террористами оказано вооруженное сопротивление, при котором они получили ранения, несовместимые с жизнью», — отмечается в сообщении.

На месте боестолкновения найдены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 205 «теракт» и ст. 223 «незаконное изготовление оружия» УК РФ.

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