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ФСБ в ближайшее время проведет следственные действия с Сафроновым

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Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
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Следователи ФСБ в ближайшее время проведут следственные действия с участием советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом в среду, 22 июля, рассказал его адвокат Олег Елисеев.

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«В ближайшее время следствие проведет с Сафроновым следственные действия. Правда, пока меня не уведомили, какие именно: допрос, очная ставка, новый обыск или что-то еще», — цитирует его ТАСС.

По словам второго адвоката Сафронова, Ивана Павлова, сегодня защитники бывшего журналиста встретились с ним в СИЗО «Лефортово».

«Он выглядит нормально, существенных жалоб на условия содержания у него нет, его права как заключенного СИЗО в целом соблюдаются», — отметил адвокат.

Он указал, что его подзащитный «передает всем привет и благодарит за поддержку».

16 июля Сафронова посетил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. Он рассказал, что советник главы «Роскосмоса» удовлетворен условиями содержания и сотрудники «Лефортово» относятся к нему дружелюбно и без агрессии. Находясь под арестом в СИЗО, экс-журналист бросил курить и прочел книги Федора Достоевского.

Экс-журналиста Сафронова, ставшего в мае 2020 года советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, задержали 7 июля по делу о госизмене.

По данным ФСБ, подозреваемый передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. В частности, его подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года: предполагается, что он сообщал информацию о поставках вооружения для стран Африки. В итоге эти данные получали США. Свою вину Сафронов не признает. Суд арестовал его до 6 сентября.

Мосгорсуд 16 июля рассматривал апелляцию стороны защиты и признал арест Сафронова законным. Адвокаты собираются добиваться обжалования в кассационной инстанции.

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