Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть

Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть. Об этом в среду, 22 июля, сообщил портал DSOGaming.

Официально издательская компания 2K Games и студия Hangar 13 намеревались представить трейлер вечером 22 июля, но в Сеть ролик утек 21 июля. 2K Games практически сразу же блокировала видео, однако оно успело разойтись по интернету. Продолжительность трейлера составляет 14 минут, пишет REGNUM.

Релиз игры намечен на 25 сентября, она будет доступна на платформах PC, PS4 и Xbox One. Игра разрабатывается на основе того же движка, на базе которого была создана Mafia 3. Вместе с тем, разработчики воссоздали проект с нуля, проведя полный редизайн игры. При этом они сохранили оригинальные элементы, в частности модель повествования и все миссии, которых около 20, отмечает телеканал «360».

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», оригинал приключенческого экшена вышел в 2002 году и рассказывает о пути становления таксиста Томаса Анджело.

2 июля сообщалось, что дату выпуска игры Crysis Remastered перенесли на 23 июля после утечки трейлера в Сеть. Он вызвал неоднозначную реакцию среди геймеров, которые пожаловались на устаревшую графику. Разработчики пообещали учесть замечания и «довести игру до ума».