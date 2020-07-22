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Госдума приняла закон о воспитательной составляющей в образовании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Депутаты Госдумы в среду, 22 июля, приняли в третьем чтении поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Данную законодательную инициативу в ГД внес президент России Владимир Путин. Принятый проект раскрывает механизм организации воспитательной работы, которая в течение следующего учебного года должна стать составной частью всех образовательных программ.

«Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В частности законом понятие воспитания определяется как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения.

Также в понятие воспитания, согласно законопроекту, входит формирование чувства патриотизма, гражданственности, уважению к памяти защитников и героев Отечества, предкам, закону, природе и к культурному наследию и традициям народа.

В мае Путин отметил, что национальная идея России заключается в патриотизме, который должен быть не квасным и затхлым, а посвященным развитию страны.

В преддверии Дня Победы, глава государства назвал основой жизни россиян любовь к Родине. Он подчеркнул, что на эту отличительную черту опирается вся история страны и это чувство передается от поколения к поколению.

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