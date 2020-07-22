Умер министр сельского хозяйства Свердловской области

Министр сельского хозяйства Свердловской области Дмитрий Дегтярев скончался. Несколько недель назад у него был диагностирован коронавирус, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

«Врачи сделали все, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ», — написал губернатор в Instagram.

Куйвашев принес соболезнования родным и близким покойного.

43-летний Дегтярев ушел на больничный в начале июня. Тогда он сам заявил журналистам, что обсуждать свой диагноз не будет, сообщает местный портал E1.

Дмитрий Дегтярев возглавил региональный агропромышленный комплекс в 2016 году.