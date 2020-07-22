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Производство яиц сократилось в Псковской области

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За первое полугодие 2020 года в Псковской области произведено 43,4 млн яиц. Это на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Производство скота и птицы на убой выросло на 8,8% и составило 169,2 тыс. т. Также на 0,9% выросло производство молока. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Специалисты отмечают рост продуктивности молочного стада в сельскохозяйственных организациях. Она составила 3333 кг молока на одну корову.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области производство молока выросло почти на 20%. При этом в Сахалинстате отмечают рост поголовья крупного рогатого скота на 6,1%.

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