Уголовное дело возбудили по факту ДТП с пострадавшим ребенком в Пскове

Мальчик-велосипедист серьезно пострадал в результате ДТП в Пскове. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, на улице Юбилейной произошло столкновение автомобилей «Лада Веста» и Hyundai Solaris. Рядом с местом ДТП на разделительной полосе стоял подросток 2007 года рождения вместе с мамой. В результате аварии он получил закрытые переломы бедер, левой голени и ключицы, а также ушибы и гематомы. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Ребенка доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии. Подростку предстоит перенести несколько операций.

В отношении водителя Hyundai назначено химико-токсикологическое исследование. Водитель «Лады» на момент происшествия был трезв.