Автомобиль наехал на пешеходов после ДТП в Москве

Автомобиль въехал в толпу пешеходов после ДТП в районе Люблино на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 22 июля.

По информации «Известий», в результате ЧП пострадала одна женщина, ее везут в больницу. Она получила травмы средней тяжести.

«РИА Новости» со ссылкой на Telegram-канал департамента транспорта Москвы уточняет, что, по предварительным данным, пострадали три человека.

Отмечается, что авария произошла на Краснодарской улице, 20/1.

РЕН ТВ опубликовал видео происшествия, которое попало в объективы камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что два автомобиля столкнулись на перекрестке, после чего оба вылетели на тротуар, где стояли люди.

В начале июля в Барнауле 36-летний водитель мотоцикла Honda x4 наехал на мужчину, который пытался перейти проезжую часть по переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход получил различные травмы, от которых умер на месте. По факту произошедшего организовали проверку.