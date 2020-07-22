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Аграрии в Севастополе планируют собрать 260 т персиков

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В Севастополе начался сбор урожая персиков. Местные предприятия ожидают, что урожай фруктов составит 260 т.

Площадь посевов составляет 128,9 га, а урожайность достигла 20,17 ц/га. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь». На данный момент аграрии собрали более 75 т продукции.

Сбор урожая продолжится до конца августа, когда поспевают поздние сорта фрукта. В ранние сроки созревают сорта «Золотой юбилей» и «Советский».

В 2020 году ущерб посадкам нанесли весенние заморозки. С 16 марта по 6 апреля температура воздуха опускалась до –7 градусов. В этот период на деревьях образуются бутоны и проходит цветение. По оценкам предприятий, заморозки повредили 45% цветущих почек.

В 2019 году урожай персиков составил 241,5 т.

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