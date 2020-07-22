Деревья и кусты вновь зацвели в Алтайском крае из-за аномального лета
Жители Алтайского края сообщили о повторном цветении растений. Деревья и кусты расцвели из-за аномальной погоды летом.
По данным барнаульцев, цветы вновь заметны на черемухе. Также цветет клубника, садовая земляника, шиповник, сообщает altapress.ru.
Влияние аномальной погоды на растения было заметно еще весной. Сбор клубники в Алтайском крае стартовал в начале июня. В начале марта необычайно рано распустилась верба. Кроме того, на месяц раньше стартовал сезон меда, продажа продукции началась уже в июне после активного весеннего цветения.
Ранее сообщалось, что из-за значительного потепления в начале лета в Тюмени раньше срока появился тополиный пух.