Деревья и кусты вновь зацвели в Алтайском крае из-за аномального лета

Жители Алтайского края сообщили о повторном цветении растений. Деревья и кусты расцвели из-за аномальной погоды летом.

По данным барнаульцев, цветы вновь заметны на черемухе. Также цветет клубника, садовая земляника, шиповник, сообщает altapress.ru.

Влияние аномальной погоды на растения было заметно еще весной. Сбор клубники в Алтайском крае стартовал в начале июня. В начале марта необычайно рано распустилась верба. Кроме того, на месяц раньше стартовал сезон меда, продажа продукции началась уже в июне после активного весеннего цветения.

Ранее сообщалось, что из-за значительного потепления в начале лета в Тюмени раньше срока появился тополиный пух.