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Мишустин заявил о предпосылках в начале года для экономического рывка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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У России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка. Об этом заявил 22 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме о работе правительства за 2019 год.

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Он напомнил, что общий объем Фонда национального благосостояния к началу 2020 года составил почти 8 трлн рублей, на минимальных значениях в 2019 году находились показатели инфляции и безработицы, уровень госдолга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до $554 млрд.

«Все это создавало хорошие предпосылки для рывка. Однако в начале года мы столкнулись с мощнейшим вызовом — новой коронавирусной инфекцией. <...> Вирус стал стремительно распространяться по всем континентам. Ни с чем подобным раньше не сталкивался в мире никто», — сказал премьер.

Он отметил, что ситуация осложнилась и тем, что распространение вируса и действия отдельных стран по наращиванию добычи нефти привели к серьезному дисбалансу на нефтяном рынке, это вызвало обвальное снижение цен.

«Усилилась волатильность финансовых и валютных рынков, произошел отток капитала. Сочетание таких факторов существенно осложняло обстановку и требовало экстренных и масштабных мер», — подчеркнул Мишустин.

Выступление Михаила Мишустина в Госдуме — первое в качестве председателя правительства. Депутаты подготовили около 190 вопросов по самым разным темам, в том числе о повышении тарифов ЖКХ, экономической стабильности страны, появлении системы стратегического планирования и др.

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