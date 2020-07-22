Начались испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН

Новейший транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям. Об этом сообщает 22 июля «РИА Новости».

«Национальный центр вертолетостроения уже приступил к полетам. Идет активная работа по новому локатору, с тем чтобы к осени поставить его на серию», — сказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах. В частности, его боевые возможности повышены с помощью высотных двигателей увеличенной мощности, новой несущей системы, расширенного состава вооружения, усиленной защиты. Модернизированные особенности позволяют использовать вертолет при спецоперациях в сложных условиях.

Сердюков назвал датой окончания первого этапа испытаний машины ноябрь 2020 года. «В дальнейшем к полетам подключатся еще две машины данного типа», — сообщил он.

Вооружение вертолета Ми-8АМТШ-ВН обновили двумя курсовыми пулеметами калибра 12,7 мм на фермах спецподвески. Установили и новое пилотажно-навигационное оборудование — комбинацию «стеклянной кабины» и надежных аналоговых приборов, а также цифрового пилота.

Ми-8АМТШ-ВН также оснащен комплексом обороны ЛСЗ-8ВН — он в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, ставит им помехи и выбрасывает ложные тепловые цели. Кроме того, кабина экипажа и агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава, пол грузовой кабины и борта вертолета до уровня иллюминаторов — съемной облегченной кевларовой броней.