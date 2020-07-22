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WSJ назвал срок возобновления эксплуатации Boeing 737 MAX

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Фото: ТАСС/Zuma
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Авиакомпании смогут начать пользоваться самолетами Boeing 737 Max для перевозки пассажиров не ранее февраля 2021 года. Об этом 21 июля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Отмечается, что Федеральное авиационное управление США (ФАУ) намерено получить комментарии заинтересованных сторон о сертификации программного обеспечения Boeing 737 Max, а это означает что срок возобновления перелетов переносится на октябрь-ноябрь текущего года.

Также собеседники издания рассказали, что процесс получения разрешения в других странах займет несколько недель, а проверочные работы по техобслуживанию лайнеров и подготовке пилотов могут затянуться до конца 2020 года.

Кроме того, ход действий замедлят зимние праздники, считает один из экспертов. Поэтому «начало пассажирских перевозок может быть отложено до февраля или позже», отметил он.

2 июля стало известно, что ФАУ и компания Boeing провели сертификационные трехдневные летные испытания самолетов Boeing 737 MAX. Насколько успешно прошли испытания, не уточняется.

Полеты этого семейства лайнеров были приостановлены в 2019 году после двух авиакатастроф.

В октябре 2018 года разбился Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Самолет упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

После второй катастрофы полеты Boeing 737 MАХ запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза.

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