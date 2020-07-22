Суд США оставил в колонии не сделавшую домашнее задание школьницу

Окружной суд Окленда (штат Мичиган) отказался освободить 15-летнюю школьницу Грейс, которая попала в колонию для совершеннолетних из-за невыполненного домашнего задания, сообщает 23 июля The New York Times.

Дело вызвало в США широкий общественный резонанс, так как осужденная — темнокожая. В ее защиту возле здания суда прошли несколько акций под лозунгами Black Lives Matter.

Изначально девушка стала фигуранткой расследования в 2019 году. Ее обвинили в нападении и краже. Кроме того, девушка подралась с матерью.

Тогда ее оставили на свободе с испытательным сроком.

В середине мая суд отправил Грейс в колонию, так как она пропустила онлайн-обучение в школе и не сделала курсовую. Судья сочла это нарушением испытательного срока.

В июле защита подала ходатайство о досрочном освобождении, настаивая на том, что Грейс трудно посещать онлайн-занятия из-за расстройства психики, а именно — синдрома дефицита внимания. Однако судья Мэри Эллен Бреннан оставила школьницу под стражей, сочтя ее опасной для общественности и собственной матери.

«Я думаю, ты именно там, где и должна быть», — заявила судья.

В апреле сообщалось, что в Эстонии полиция задержала 13-летнего школьника, который основал и возглавил международную неонацистскую группировку.