В Приморье сотрудник ГИБДД применил оружие

В Приморском крае сотрудник ГИБДД применил оружие при задержании нарушителя. В центре Уссурийска патруль остановил нетрезвого водителя. Мужчина попытался скрыться во время оформления документов. Началась погоня, в какой-то момент автоинспектор вытащил пистолет и выстрелил по колесам машины. Молодого человека доставили в отделение. Согласно решению суда, пьяный автовладелец останется под арестом две недели (такое наказание вынесли за отказ от медосвидетельствования в ночь задержания). Кроме того, нарушителю придется выплачивать штраф - на него составили протоколы по нескольким административным статьям.