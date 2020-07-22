Facebook маркировал публикацию Трампа о голосовании по почте

Facebook поставил маркировку на одну из публикаций президента США Дональда Трампа. Он написал заметку о голосовании по почте, отметив, что такая избирательная процедура сделает выборы коррумпированными и повлечет за собой фальсификации. Facebook пометил пост особым знаком - якобы информация нуждается в проверке. Соцсеть оставила ссылку на официальный сайт с правилами голосования на грядущих выборах. Ранее Facebook заявил: все посты о выборах от кандидатов в президенты будут маркировать. Пользователей предупредили: администраторы не станут проверять достоверность заметок. Главное, что сделают менеджеры, - оставят ссылку на инструкцию по голосованию, в том числе по почте.