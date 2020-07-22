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Стрельба произошла в аэропорту Рио-де-Жанейро из-за воздушного шара

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Вооруженные люди ворвались на территорию международного аэропорта Рио-де-Жанейро и устроили стрельбу, пытаясь забрать со взлетно-посадочной полосы упавший воздушный шар, сообщила полиция Бразилии.

Правоохранители назвали выходку злоумышленников дерзкой.

«Они использовали лодку, чтобы скрыться с места через залив Гуанабара после перестрелки с полицией», — приводит сообщение полиции 21 июля Globo.

Инцидент произошел в ночь на вторник. По данным издания, на ВПП упал 18-метровый воздушный шар, за которым прибыли бандиты. Однако забрать шар они не смогли, так как охрана аэропорта оказала сопротивление.

Двое участников инцидента уже задержаны.

В Бразилии запуск больших воздушных шаров запрещен, так как они опасны для экологии и авиаперелетов.

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