В США чернокожий подросток продавал белым разрешения на слово «ниггер»

В США 11-летний темнокожий школьник заработал около $1000, продавай белым одноклассникам разрешения употреблять слово «ниггер». Об этом порталу Slate рассказала в приемная мать мальчика.

По ее женщины, Мартин продавал разрешения за $20-50. Женщина попросила совета у специалистов ресурса, так как она и ее муж белые, а сын Мартин и его сестра – усыновленные темнокожие.

Мать мальчика обеспокоилась, что его поведение может оскорбить других темнокожих детей в школе.

Эксперт в ответ заявил, что белые не имеют права использовать слово «ниггер», а Мартин, как бы он ни дружил с белыми детьми, своими действиями предает темнокожих. Женщине посоветовали найти чернокожих родственников или друзей семьи, которые объяснят детям, какое это уродливое слово.

В конце мая в США начались массовые акции против расизма на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Митинги быстро переросли в столкновения с полицией, мародерства и вандализм. В некоторых американских городах активисты начали сносить памятники историческим личностям.

14 июля Пентагон сообщил о планах представить нововведения, направленные на искоренение символики, связанной с расовым неравенством.