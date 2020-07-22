На Украине снимут фильм о казаках-геях

На Украине начались съемки короткометражного фильма «Главная крепость Сечи» о гомосексуалистах в украинском казачестве.

Режиссером картины стал Евгений Коршунов, съемки пройдут в Запорожье.

По словам Коршунова, фильм решили снять из-за событий 2013 года, когда в Запорожье казаки выступили против объединения «Гей-форум — Сечь», пишет 21 июля «Газета.ру».

Роль главного героя исполнит модельер Михаил Коптев.

В этом году на Украине в онлайн-формате прошел гей-парад. Годом ранее на активистов из колонны марша равенства в Киеве напали.