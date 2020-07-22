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В Подмосковье загорелся склад

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В подмосковном Видном возник пожар в складском комплексе, ему присвоен второй номер сложности, сообщает 22 июля РЕН ТВ.

Согласно информации ТАСС, инцидент произошел по адресу: городской округ Ленинский, Южная промзона, дом 8.

Для ликвидации пожара привлечены 16 единиц техники и 52 человека, рассказали агентству в МЧС.

Обстоятельства и причины возникновения возгорания выясняются.

18 июля в Екатеринбурге произошел пожар на складе магазина торговой сети «Пятерочка», который расположен рядом с жилым многоквартирным домом. Пострадавших в результате инцидента нет.

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