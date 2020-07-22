ВМФ испытает до конца лета новые боевые модули для кораблей

До конца лета российский военно-морской флот (ВМФ) проведет на Северном флоте испытания новых модульных систем, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Речь идет о системах вооружения и специальном оборудовании, которые собраны внутри обычных морских контейнеров. Последние монтируют на палубе или в подпалубном пространстве, подключают к системе корабельного энергоснабжения и интегрируют в единую систему управления. В случае необходимости эти системы вооружения могут работать автономно.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, набор таких контейнеров делает корабли универсальными. Специалист отметил, что модульный принцип позволит выполнять задачи быстрее, эффективнее и дешевле.

«Корабль, построенный по модульному принципу — это, по сути, платформа, своего рода швейцарский нож. Очень важно, что ВМФ подошел к практическим испытаниям новой системы. Её необходимо отработать, и это непростая задача», — рассказал он в беседе с изданием.

Кроме того, Болтенков подчеркнул, что при необходимости командование корабля может подобрать нужный состав модулей для боевого похода.

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Контейнер с прицелом: боевые модули ВМФ протестируют до конца лета