Прямой эфир

ВМФ испытает до конца лета новые боевые модули для кораблей

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца лета российский военно-морской флот (ВМФ) проведет на Северном флоте испытания новых модульных систем, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Мирный океан: президент определил задачи для ВМФ
Через семь лет доля современных кораблей в российском флоте должна превысить 70%

Речь идет о системах вооружения и специальном оборудовании, которые собраны внутри обычных морских контейнеров. Последние монтируют на палубе или в подпалубном пространстве, подключают к системе корабельного энергоснабжения и интегрируют в единую систему управления. В случае необходимости эти системы вооружения могут работать автономно.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, набор таких контейнеров делает корабли универсальными. Специалист отметил, что модульный принцип позволит выполнять задачи быстрее, эффективнее и дешевле.

«Корабль, построенный по модульному принципу — это, по сути, платформа, своего рода швейцарский нож. Очень важно, что ВМФ подошел к практическим испытаниям новой системы. Её необходимо отработать, и это непростая задача», — рассказал он в беседе с изданием.

Кроме того, Болтенков подчеркнул, что при необходимости командование корабля может подобрать нужный состав модулей для боевого похода.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Контейнер с прицелом: боевые модули ВМФ протестируют до конца лета

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020