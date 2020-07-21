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Названа желаемая сумма контракта футболиста Кокорина в новом клубе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Форвард футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин при переходе в новый клуб рассчитывает заработать €10 млн за три сезона, сообщил 19 июля YouTube-канал «Футбольный Биги».

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На 29-летнего нападающего в данный момент претендуют петербургский «Зенит», «Сочи», казанский «Рубин», а также московские клубы «Динамо» и «Локомотив».

Отмечается, что свое решение о переходе в новую команду футболист примет не раньше следующей недели, когда у него истекают арендное соглашение с «Сочи» и контракт с «Зенитом».

При этом 14 июля главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил о желании видеть Кокорина в составе петербургского клуба.

В текущем сезоне спортсмен сыграл за «Сочи» 10 матчей и забил семь мячей.

Всего за свою карьеру Александр Кокорин провел 243 матча в РПЛ, забив 65 голов и сделав 32 голевые передачи.

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