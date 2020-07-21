Скончался актер Андрей Сиротин

Российский актер театра и кино Андрей Сиротин скончался на 35-м году жизни, сообщила в Facebook 21 июля пресс-служба Московского драматического театра имени Пушкина.

«С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа», — говорится в заявлении.

Руководство театра также выразило соболезнования родным и близким актера. Причина смерти не уточняются.

Сиротин окончил ГИТИС, снимался в таких сериалах как «Достоевский», «Перекрестки судьбы». Также известен по фильму «Дирижер».

В театре исполнял роль принца Калафа в постановке Константина Богомолова 2010 года «Принцесса и идиот».