Неизвестный похитил со счета московской пенсионерки 1,4 млн рублей

Полицейские в Москве проводят проверку по факту хищения 1,4 млн рублей со счета пенсионерки. Об этом во вторник, 21 июля, агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

94-летняя пожилая женщина обратилась к правоохранителям 20 июля и сообщила, что с ее банковского счета были украдены 1,4 млн рублей. Оперативники установили, что кража была совершена в период с 16 о 19 июля неустановленным способом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

16 июля сообщалось, что двое мужчин в Москве продали квартиру бывшей узницы концлагеря и присвоили деньги. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Один из подозреваемых заключен под стражу, другой отпущен под подписку о невыезде.