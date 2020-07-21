В Google разработали онлайн-переводчик древнеегипетских иероглифов

Онлайн-переводчик древнеегипетских иероглифов появился в Сети. Об этом говорится на сайте приложения Fabricius.

Его разработали как часть проекта Google Arts & Aulture, который запустили в Британском музее в 2017 году. В создании приложения участвовали Австралийский центр египтологии, а также компании Psycle Interactive и Ubisoft. Оно работает благодаря процессам машинного обучения и сопоставления языка древних египтян. Оно позволяет пользователям загружать изображения иероглифов, а затем сопоставляет их со своей базой данных.

По мнению специалистов, подобная оцифровка может поспособствовать восстановлению древних поврежденных настенных записей, отмечает телеканал «Звезда».

В начале июня сообщалось, что в России научили искусственный интеллект читать рукописи. Система, разработанная одной из отечественных компаний, работает на основе искусственного интеллекта и способна оперативно оцифровывать документы, содержащие в себе как напечатанный текст, так и рукописные фрагменты.