Две женщины пострадали в ДТП с грузовиком под Саратовом

В Саратовском районе при столкновении отечественных легковушки и грузовика пострадали две женщины. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла во вторник, 21 июля, в 7:40 на 317-м км автодороги Сызрань–Саратов–Волгоград. По предварительным данным, столкнулись «КамАЗ» под управлением 43-летнего водителя и ВАЗ-21099 с 43-летним мужчиной за рулем, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В результате ДТП пострадали две женщины 43 и 53 лет, которые находились в легковушке. Обе были госпитализированы в больницу № 1.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

20 июля на юго-востоке Москвы автобус врезался в остановку. Пострадали три человека, еще одна женщина погибла на месте от полученных травм. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

В тот же день после смертельного ДТП в Москве член общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов в беседе с «Известиями» предложил оградить автобусные остановки защитными барьерами.