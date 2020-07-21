МВД Украины возбудило дело о терроризме из-за найденных в столице бомб

МВД Украины возбудило уголовное дело по статье «Терроризм» после обнаружения у станции метро «Минская» в Киеве взрывных устройств. Об этом во вторник, 21 июля, рассказал телеканалу «112 Украина» заместитель главы ведомства Антон Геращенко.

«Что касается ситуации на метро «Минская»: да, действительно, там было найдено взрывное устройство. Путем контролируемого взрыва оно было обезврежено, и сейчас возбуждено дело по статье «Терроризм». Мы занимаемся поисками тех, кто разбрасывает такие устройства в Киеве», — заявил он.

Управление полиции в столице Украины сообщило на своем сайте об усилении мер безопасности в городе. Для обеспечения публичной безопасности и общественного порядка задействованы дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии страны. Они будут вести усиленное наблюдение не только на улицах Киева, но и в местах массового скопления граждан, в том числе на станциях метрополитена.

Ранее 21 июля рядом со станцией метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв. Мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что это было обезвреживание двух самодельных взрывных устройств, обнаруженных на рынке «Минский».

После этого по Украине прокатилась волна ложных сообщений о минировании.

17 июля в Киеве также сработало взрывное устройство у станции метро «Шулявская» на проспекте Победы. При взрыве были повреждены оконные стекла станции. Один прохожий получил травму ноги.