Проектное управление появилось при правительстве Воронежской области

В Воронежской области при правительстве создали управление организации проектной деятельности. Об этом ИА «Абирег» сообщили в региональном департаменте экономического развития.

Новое управление сформировано в соответствии с поручением председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Оно будет заниматься координацией реализации национальных, региональных и других проектов. Также в его задачи входит развитие системы управления проектной деятельностью.

Руководителем управления назначен бывший глава проектного офиса АО «КБХА» Андрей Гуртовой».

По данным ИА «Абирег», ранее проектный офис действовал на базе департамента экономразвития. Управление будет подведомственно ему же.