Борьбу с борщевиком начали в Южно-Сахалинске

Различные методы будут применять в Южно-Сахалинске для уничтожения борщевика. Наиболее эффективным называют использование пестицидов.

Порядка 15 га территорий обработают против борщевика на трассе в Синегорск. На участках, расположенных вблизи жилых территорий или в зоне охраны источников водоснабжения, использование химикатов запрещено. В связи с этим будет проводиться покос, сообщает ИА SakhalinMedia.

В 2020 году специалисты впервые будут использовать гербициды на основе глифосата. Это вещество впитывается в сок растения, после чего борщевик постепенно отмирает. Данный способ разрешен для применения на территории населенных пунктов.

Специалисты Россельхозцентра по Сахалинской области отмечают, что основную опасность представляет неконтролируемый рост распространения сорняка. Площадь произрастания может увеличиваться на 10–15% в год.