Медведи появились вблизи городской границы Магадана

Жителей Магадана предупредили о непростой ситуации с медведями в городе. Хищники близко подходят к населенным участкам.

По словам главы города Юрия Гришана, на номер 112 поступает большое число заявок по поводу появления медведей. В частности, животных заметили в поселках Снежном и Уптар.

«Будьте осторожны, в лес не ходите. Медведь не идет на шум, а сейчас самоизоляция, никого нет, поэтому зверь приблизился к городской черте. Надо соблюдать все меры предосторожности», — цитирует главу Магадана ИА MagadanMedia.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае участились конфликтные ситуации с участием хищников. За неделю с 9 по 16 июля зафиксировано шесть контактов с медведями. В частности, животное вывело из строя метеорологическое оборудование на станции в верховьях реки Урми. Животных замечали возле садовых участков и на базе отдыха.