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Актер сериала «Интерны» переехал в Лондон и устроился официантом

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Актер сериала «Интерны» Дмитрий Шаракоис, сыгравший роль Бориса Левина, переехал в Лондон и устроился работать официантом. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил журнал StarHit.

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По его данным, после ухода из кинематографа актер по приезде в Лондон сначала работал на стройке, а затем устроился в ресторан русской кухни ZIMA официантом. Вместе с тем сам Шаракоис заявил, что ушел из профессии не навсегда. Так, время от времени он приезжает в Москву для участия в пробах на новые роли в кино и спектаклях, пишет «Москва 24». Как признался артист, из «Интернов» он ушел из-за страха стать заложником одного амплуа, уточняет «Газета.ру».

Шаракоис — активный пользователь соцсетей. На своих страницах он делится с подписчиками советами по переезду в Европу, а в свободное от работы время гуляет и играет в FIFA 19 и FIFA 20, отмечает телеканал «360». Этим видеоиграм посвящен YouTube-канал актера.

Дмитрий Шаракоис в 2006 году окончил ГИТИС, на последнем году учебы снимался в эпизодических ролях в проектах «Моя прекрасная няня», «9 рота», «Опера. Хроники убойного отдела». Наибольшую известность актеру принесла роль Бориса Левина в сериале «Интерны», вышедшем в 2010 году. Он также работал в Театре на Малой Бронной и Театре Маяковского. В 2014 году он сыграл Шурика в новой версии «Кавказской пленницы», но фильм не понравился зрителям, пишет сайт kp.ru. Большую часть критики получил именно главный герой.

В конце мая сообщалось, что из-за непростой финансовой ситуации российский певец, бывший участник группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов начал работать таксистом.

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