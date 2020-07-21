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Свыше 860 т клубники собрали в Подмосковье с начала сезона

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Московской области с начала сезона предприятия сельского хозяйства собрали более 860 т клубники. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

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В ведомстве отметили, что из-за излишней влаги ягоды клубники сложно завязываются, медленно поспевают и немного теряют свой вкус. Но, несмотря на то что осадки добавили хлопот сельхозпроизводителям по сохранению урожая, ягоды много и сбор урожая в Подмосковье продолжается, пишет агентство городских новостей «Москва».

По данным на 21 июля, собрано 862,5 т клубники. По сбору урожая этих ягод лидирует наиболее крупный производитель ягоды в Московской области — ЗАО «Совхоз имени Ленина», где собрали 710 т. Вторым по показателям стала луховицкая «Русская ягода» — 115 т, также 22 т собрали в Институте садоводства и питомниководства. Урожай в хозяйстве «Непецино» Коломенского городского округа составил около 11,5 т. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, самую дешевую клубнику предлагают хозяйства «Русская ягода» и «Непецино» — по 250 рублей за килограмм, пишет РИАМО.

По словам чиновника, купить клубнику можно напрямую у производителей по более низкой цене, в розничных сетях, на ярмарках выходного дня, на рынках региона и столицы. Сбор клубники в регионе продолжится до августа.

Сбор клубники в Подмосковье стартовал 18 июня. По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор клубники в ведущих сельскохозяйственных организациях России в 2020 году составит не менее 8,4 тыс. т, что на 23,5% больше показателя 2019 года, уточняет RNS.

6 июля внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян назвал клубнику бесполезной ягодой, поскольку она является серьезным аллергеном. По его словам, после употребления клубники могут опухнуть губы, язык, веки и даже горло. Также нередки случаи покраснения кожи или появления сыпи. Эта реакция фиксируется у 3% населения.

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