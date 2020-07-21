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Беременным за нетяжкие преступления разрешили смягчать наказание

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Госдума на заседании во вторник, 21 июля, приняла в третьем чтении законопроект, смягчающий уголовное наказание за нетяжкие преступления для беременных и женщин с детьми до трех лет. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

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Согласно документу, эту категорию осужденных депутаты разрешили освобождать условно-досрочно или заменять неотбытый ими срок на более мягкий вид наказания. Однако только при условии, если женщина уже отбыла не менее четверти назначенного ей судом наказания за нетяжкое преступление.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные Федеральной службы исполнения наказаний о численности женщин, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Так, на 1 января 2019 года их было более 45 тыс., в том числе 1644 — осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести. Среди них 8 женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, которые находились в доме ребенка при исправительном учреждении.

Численность беременных женщин, получивших сроки за совершение преступлений небольшой тяжести, на 1 марта 2019 года составила 19 человек.

«Таким образом, количество осужденных за преступления небольшой тяжести беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, находящихся в доме ребенка при исправительном учреждении, незначительно», — говорится в документе.

Авторы документа отмечают, что нахождение детей в доме ребенка при исправительном учреждении может негативно сказаться на их физическом и эмоциональном развитии.

Утверждается, что если законопроект будет окончательно принят, то это поможет создать более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства и снизить число женщин, содержащихся в местах лишения свободы.

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