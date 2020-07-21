Синоптики назвали причины дождливой погоды в столичном регионе

Центр европейской части России находится между циклонами с запада и востока — в зоне атмосферного фронта, и отсутствует мощный антициклон, который смог бы их прогнать. Это является причиной дождливой погоды в Московском регионе. Об этом во вторник, 21 июля, «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, в начале недели в столичном регионе будут продолжительные дожди, которые перейдут к кратковременным. Она пояснила, что кратковременным считается дождь продолжительностью до трех часов, и в основном именно такие дожди наблюдаются в регионе. Паршина отметила, что осадки фиксируются каждый день, и из-за этого дождь кажется бесконечным, пишет RT.

По прогнозам специалистов, 21 и 22 июля в Московском регионе будет облачная погода, возможны грозы. В четверг, 23 июля, ожидается довольно прохладная погода с небольшими осадками. Потепление прогнозируют на выходные: оно начнется в воскресенье, 26 июля, а в понедельник, 27 июля, воздух прогреется до +27 градусов, пишет сайт aif.ru.

Ранее, 21 июля, в Гидрометцентре рассказали, что дождливая погода с грозами ожидается в ряде регионов Европейской России, а также в Пермском крае, Татарстане и Крыму. Сильные дожди с крупным градом пройдут в Пермском крае и в горах Кабардино-Балкарии.