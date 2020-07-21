Свалки площадью более 25 га рекультивируют в Липецкой области

Липецкая область получит федеральное финансирование на ликвидацию несанкционированных мест обращения с отходами в рамках проекта «Чистая страна». Управление экологии и природных ресурсов региона разработало проектно-сметную документацию, которая уже прошла государственную экспертизу

Планируется рекультивировать несанкционированные места размещения отходов суммарной площадью 25,8 га — «Орлиный лог» в Липецке и свалку с 10-летней историей в Данкове, сообщает Lipetskmedia. «Федеральный проект «Чистая страна» направлен на то, чтобы освободить территории регионов от крупнейших, многолетних свалок — объектов накопленного экологического вреда, — которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, ухудшают качество жизни населения, — подчеркивает начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина.

В этом году на обеспечение надлежащего санитарного состояния Липецка потратят около 13,4 млн рублей. С января по май из города вывезли свыше 1,5 тыс. т мусора, ликвидировано около 40 свалок. Места несанкционированного складирования мусора выявляют сотрудники управлений округами как в рамках еженедельных рейдов, так и по сообщениям жителей.