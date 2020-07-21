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Правительство отменило почти 200 актов с требованиями к пожарному и другим надзорам МЧС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Постановлением правительства РФ отменено почти 200 нормативно-правовых актов с требованиями к пожарной безопасности, защите населения от ЧС и контролю за маломерными судами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 21 июля.

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Утратившими силу были признаны 53 нормативно-правовых акта и отдельных положений правовых актов РФ, 128 актов федеральных органов исполнительной власти. Речь идет о требованиях, соблюдение которых оценивают при проведении пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, надзора в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, надзора за пользованием маломерными судами и базами для их стоянок.

Некоторые из отмененных правовых актов были приняты в начале 1990-х годов несуществующими в настоящее время органами власти.

Отмена актов проводится в рамках так называемой регуляторной гильотины, вступающей в силу с 1 января 2021 года.

Ранее, 20 июля, на портале были опубликованы приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности. 16 июля был опубликован приказ, касающийся цен на газ для населения.

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