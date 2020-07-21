Меры по развитию авиасообщения на Дальнем Востоке расширят. В случае успеха программы ее распространят на Арктику. Ситуация с доступностью полетов на Дальний Восток осложнилась в 2015 году после ухода с рынка одной из авиакомпаний. В 2020 году Путин поручил создать авиакомпанию, специализирующуюся на перевозках на Дальнем Востоке. Кроме того, президент поставил задачу определить маршрутную сеть региональных и местных авиаперевозок с учетом аэропортов и рассчитать потенциальный пассажиропоток.