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Умерла Праведник народов мира Мария Теребилова

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Фото: Кадр телеканала ГТРК Брянск
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Праведник народов мира за спасение евреев во времена холокоста Мария Теребилова скончалась в Брянской области на 95-м году жизни, сообщает во вторник, 21 июля, «РИА Новости» со ссылкой на Российский еврейский конгресс (РЕК).

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«В городе Сураж Брянской области <...> скончалась Мария Семеновна Теребилова — одна из четырех живущих в России Праведников народов мира. <...> Мария Семеновна Теребилова, как и ее родители, навсегда вошли в героическую историю спасения евреев в годы войны. Выражаем соболезнования ее семье <...> — всем, кто о ней заботился и благодаря кому она прожила долгую жизнь», — говорится в сообщении президента организации Юрия Каннера.

По данным РЕК, Теребилова и ее родители во время войны около двух лет укрывали в своем доме местного жителя, еврея Шхину Долгинова. «За этот подвиг в 2004 году израильский институт памяти «Яд Вашем» присудил ей, а также посмертно ее родителям почетное звание Праведник народов мира», — говорится в сообщении. До своей смерти в 1967 году Долгинов продолжал общаться со своими спасителями, помогал им.

Каннер отметил, что Российский еврейский конгресс поддерживал Марию Теребилову. Он заявил, что Праведники народов мира — доказательство существования Бога на земле. Рискуя собой, они спасали свои народы от унижения холокоста.

Праведник народов мира — почетное звание, которое присуждает израильский мемориальный музей «Яд Вашем» за спасение евреев во времена холокоста, этого звания удостоились более 26 тыс. человек из 51 страны.

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