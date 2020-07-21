Таксиста в Подмосковье будут судить за разбои и отравление пассажирки

В Московской области готовят к передаче в суд уголовное дело в отношении таксиста из Ногинска, которого обвиняют в совершении 15 разбойных нападений и отравлении одной женщины. По данным следствия, мужчина предлагал пассажирам спиртное с подмешанными в него медикаментами.

Обвиняемый действовал с лета 2014 года до конца осени 2016 года. Он подрабатывал таксистам и предлагал пассажирам алкоголь. В напитки мужчина подмешивал медикаменты с выраженным психотропным действием. Таксист похищал деньги и украшения у пассажиров, а затем оставлял их в бессознательном состоянии.

В 2016 году одна из пассажирок отравилась насмерть смесью этилового спирта и медикаментов. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Следствие собрало достаточную доказательную базу, в ближайшее время уголовное дело передадут в суд.