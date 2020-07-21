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Полиция проводит обыски в доме сайентологов в Санкт-Петербурге

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Полиция проводит обыски в доме сайентологов в Санкт-Петербурге. Следственные действия проходят в многоквартирном жилом коттедже в Красносельском районе. По данным правоохранителей, у проживающих семей нет регистрационных документов. Сам дом также построен незаконно. Несколько человек являются активными членами «Сайентологической церкви Санкт-Петербурга». По предварительным данным обыск связан с уголовным делом по «Союзу делового строительств». В квартирах найдены документы о деятельности компании и большое количество экстремисткой литературы.

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