Лидеры Евросоюза заключили сделку по бюджету. Утверждена смета на семь лет размером €1,8 трлн, план распределения финансов расписан до 2027 года. Ангела Меркель заявила, что довольна результатами саммита. Эммануэль Макрон в своем «Твиттере» назвал этот день историческим для Европы. Кроме того, стороны договорились о фонде поддержки экономики. На восстановление стран после пандемии потратят €750 млрд. Этот пункт бюджета вызвал горячие споры между представителями. Часть стран, в частности Нидерланды и Дания, настаивала на особо жестком контроле за расходами, остальные (Венгрия и Италия) выступали за мягкий подход. В итоге делегации приняли компромиссный вариант, который подготовил глава Европейского совета Шарль Мишель. Надзор за распределением денег будет смягчен. Переговоры в Брюсселе продолжались без малого пять дней вместо двух суток. Этот саммит стал самым долгим в истории европейского сообщества.