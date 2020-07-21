Жители Хабаровского края пожаловались на нашествие гадюк

Большое количество гадюк наблюдается в поселке Ванино Хабаровского края. От укуса змеи уже умерла домашняя собака.

По словам местных жителей, ядовитые пресмыкающиеся появляются рядом с жилыми кварталами. К примеру, змею заметили вблизи детской площадки в районе средней школы № 2. Кроме того, под мостом через ручей Чистоводный гадюка укусила домашнего пса. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Очевидцы утверждают, что под железнодорожным мостом много змеиных нор. Жители поселка просят провести разъяснительные беседы с детьми и уберечь их от прогулок в опасном месте.

Биологи поясняют, что Ванинский район, как и большинство южных районов Хабаровского края, относится к ареалу обитания дальневосточного подвида гадюки обыкновенной. На данный момент у змей происходит кормовая миграция, они отправляются в места, где много мышей или других грызунов. Специалисты предупреждают, что укус гадюки в редких случаях бывает смертельным, однако возможны аллергические реакции на яд.