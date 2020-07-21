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Более 400 детских дневных лагерей открылось в Брянской области

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В Брянской области начали работу 415 лагерей дневного пребывания в школах. Они смогут принять более 10 тыс. ребят. Как сообщает «Брянская учительская газета», одна смена длится 18 дней.

Ребятам не придется носить маски и перчатки, но для работников это обязательное условие. Для детей будут проводить спортивные эстафеты и различные конкурсы на свежем воздухе, передает NASHBRYANSK.RU.

В общей сложности этим летом в Брянской области организовали 315 мест для отдыха и оздоровления детей, в их числе 11 загородных лагерей.

В середине июня глава департамента надзорной деятельности МЧС РФ Ринат Еникеев сообщил, что с 1 июля ведомство планирует допустить к работе примерно 5–7 тыс. оздоровительных лагерей в России. В прошлые годы лагерей было примерно 40 тыс.

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