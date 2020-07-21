Тара Омской области претендует на статус литературного города России

Город Тара Омской области принимает участие в конкурсе «Литературный город России», который проводит Союз писателей РФ. Всего в нем участвует пять малых городов: кроме Тары за победу борются Анапа (Краснодарский край), Ишим (Тюменская область), Мичуринск (Тамбовская область) и Трубчевск (Брянская область).

Жюри оценит, как в этих городах сохраняется литературное наследие, какие мероприятия проводятся для популяризации книг. Информацию о писателях и творческих событиях можно узнать на сайте «Тара литературная», посвященном литературной жизни древнейшего города Омской области, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ранее стало известно, что фонд «Сияние» для создания музея Егора Летова в Омске должен получить согласие всех жильцов дома на улице Петра Осминина, чтобы перевести квартиру в нежилое помещение. На всю организационную работу требуется полтора-два года. Основным местом в музее планируется сделать комнату, где размещалась студия «ГрОб-Records». Здесь были записаны почти все диски «Гражданской обороны».