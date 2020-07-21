Вылет за границу разрешат из аэропортов шести городов — Москвы, Новосибирска, Петербурга, Ростова-на-Дону, Владивостока и Екатеринбурга. Таким образом, в каждом макрорегионе страны будет аэропорт, из которого можно отправиться в другую страну. Как отмечают в Роспотребнадзоре, это позволит снизить риски заражения COVID-19. В столице доступ к международным перевозкам получат все три аэропорта, а особые условия введут для того, чтобы не мешать интересам крупных авиакомпаний. Дата начала полетов за рубеж пока не определена. Ранее запрет на поездки в другие страны, введенный в марте, продлили до 1 августа. Роспотребнадзор готов возобновить авиасообщение с 13 странами, ведомство направило список в Минтранс и Росавиацию.