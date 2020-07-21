Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 июля

Облачная погода с дождем и грозой ожидается во вторник, 21 июля, сообщатся на сайте Гидрометцентра.

Днем температура поднимется до +20.. +22 градусов. Ветер будет северо-западный и западный, 5-10 м/с, при этом синоптики предупреждают о порывах при грозе до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

К ночи столбики термометров в столице опустятся до +13.. +15 градусов. Сохранится небольшой дождь в городе.

2 июля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что на текущей неделе в Москве ожидается прохладная и дождливая погода, температура воздуха не превысит +23 градуса.